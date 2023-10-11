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Матч Израиля и Швейцарии в отборе Евро-2024 перенесён на ноябрь официально

11 Октября 2023 • 00:46 Комментировать
Израиль
0:0
Швейцария
отменен

Матч отборочного этапа чемпионата Европы - 2024 между сборными Израиля и Швейцарии состоится 15 ноября.

По информации УЕФА, место проведения встречи будет объявлено позже. Ранее европейский союз перенёс все матчи, назначенные в Израиле, из-за боевых действий.

«УЕФА продолжит внимательно следить за ситуацией и будет поддерживать связь со всеми участвующими командами, прежде чем принимать решения о новых датах и возможных изменениях в других предстоящих матчах с участием Израиля», - говорится в пресс-релизе УЕФА.

В таблице отборочной группы Израиль находится на третьем месте, уступая Швейцарии и Румынии.

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