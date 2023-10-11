Гави и Нико Уильямс покинули тренировку сборную Испании из-за травмы

Два футболиста испанской национальной команды покинули тренировку «красной фурии».

По информации Cadena SER, полузащитник «Барселоны» Гави и нападающий «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс испытали дискомфорт. Состояние игроков и их возможность помочь сборной будут определены позже. Ранее расположение «красной фурии» покинул юный вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

В октябрьском окне матчей отборочного этапа чемпионата Европы - 2024 победители последней Лиги наций УЕФА сыграют с Шотландией и Норвегией 12 и 15 октября соответственно. В таблице группы А испанцы находятся на втором месте.