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Ванхойсден заменит аль-Дахиля в сборной Бельгии

10 Октября 2023 • 22:53 Комментировать
Австрия
...
Бельгия
13.10 21:45

Защитник льежского «Стандарда» Зиньо Ванхойсден вызван в состав бельгийской национальной команды на матчи отбора Евро-2024.

По информации пресс-службы сборной, капитан льежского клуба заменит защитника «Бёрнли» Амина аль-Дахиля. Игрок команды Премьер-лиги не находится в оптимальном состоянии, из-за чего он покинул расположение «красных дьяволов» вечером 10 октября.

На счету Ванхойсдена один матч в футболке бельгийской сборной. В рамках предстоящего международного окна подопечные Доменико Тедеско встретятся с Австрией и Швецией 13 и 16 октября соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Зиньо Ванхойсден Амин аль-Дахиль
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АВСТРИЯ БЕЛЬГИЯ
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