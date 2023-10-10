Ванхойсден заменит аль-Дахиля в сборной Бельгии

Защитник льежского «Стандарда» Зиньо Ванхойсден вызван в состав бельгийской национальной команды на матчи отбора Евро-2024.

По информации пресс-службы сборной, капитан льежского клуба заменит защитника «Бёрнли» Амина аль-Дахиля. Игрок команды Премьер-лиги не находится в оптимальном состоянии, из-за чего он покинул расположение «красных дьяволов» вечером 10 октября.

На счету Ванхойсдена один матч в футболке бельгийской сборной. В рамках предстоящего международного окна подопечные Доменико Тедеско встретятся с Австрией и Швецией 13 и 16 октября соответственно.