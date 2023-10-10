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​Леау: «Я счастлив быть в сборной, не так и важно, основным или нет»

10 Октября 2023 • 22:21 Комментировать
Португалия
...
Словакия
13.10 21:45

Если в «Милане» Рафаэл Леау - главная звезда клуба, то в сборной он пока что не играет первую роль и даже не всегда появляется на поле в основном составе. Тем не менее, по словам португальца, это не так сильно беспокоит его - честь представлять национальную команду ему представляется важнее.

- Как я всегда говорю, мне доставляет удовольствие просто быть здесь, я верю нашему тренеру и готов выкладываться по максимуму вне зависимости от того, выхожу в основе или нет. У нас в составе действительно много качественных игроков, и я не сокрушаюсь по этому поводу, - цитирует слова Леау pianetamilan.it


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Рафаэл Леау
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