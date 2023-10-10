​Леау: «Я счастлив быть в сборной, не так и важно, основным или нет»

Если в «Милане» Рафаэл Леау - главная звезда клуба, то в сборной он пока что не играет первую роль и даже не всегда появляется на поле в основном составе. Тем не менее, по словам португальца, это не так сильно беспокоит его - честь представлять национальную команду ему представляется важнее.

- Как я всегда говорю, мне доставляет удовольствие просто быть здесь, я верю нашему тренеру и готов выкладываться по максимуму вне зависимости от того, выхожу в основе или нет. У нас в составе действительно много качественных игроков, и я не сокрушаюсь по этому поводу, - цитирует слова Леау pianetamilan.it