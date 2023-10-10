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Беллингем: «Моя цель — победа на крупных турнирах со сборной Англии»

10 Октября 2023 • 17:13 Комментировать
Англия
...
Италия
17.10 21:45

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о своих планах в сборной Англии.

«Моя цель — победа на крупных турнирах. Считаю, что мы не должны прятаться от таких слов. На последних турнирах Англия была близка к успеху, теперь нужно использовать полученный опыт, чтобы завоевать трофей», — приводит слова Беллингема Mirror.

На счету 20-летнего хавбека уже 26 матчей за главную сборную Англии, в которых он забил два мяча и стал автором трех результативных передач.

17 октября английская национальная команда встретится с Италией в рамках отборочного раунда чемпионата Европы – 2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Англии Джуд Беллингем
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АНГЛИЯ ИТАЛИЯ
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