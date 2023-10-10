Криштиану Роналду прибыл в расположение сборной Португалии и по этому случаю сделал публикацию в социальных сетях. Звёздный нападающий показал фотографию в очках. В подписи Роналду оставил флаг Португалии и сердечко.

В этом месяце сборная Португалии проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат Европы. Сначала команда Роберто Мартинеса сыграет против Словакии (13 октября), а затем – против Боснии и Герцеговины (16 октября).

Отметим, что на клубном уровне Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср». Его действующий контракт рассчитан до завершения сезона 2024/2025.

Роналду решил, когда завершит карьеру