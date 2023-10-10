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​Роналду показал фото в очках после прибытия в сборную Португалии фото

10 Октября 2023 • 13:50 Комментировать (1)

Криштиану Роналду прибыл в расположение сборной Португалии и по этому случаю сделал публикацию в социальных сетях. Звёздный нападающий показал фотографию в очках. В подписи Роналду оставил флаг Португалии и сердечко.

В этом месяце сборная Португалии проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат Европы. Сначала команда Роберто Мартинеса сыграет против Словакии (13 октября), а затем – против Боснии и Герцеговины (16 октября).

Отметим, что на клубном уровне Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср». Его действующий контракт рассчитан до завершения сезона 2024/2025.

Роналду решил, когда завершит карьеру

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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Комментарии (1)
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Alex1972
10 Октября 2023 в 14:04
Слепой старый елупень.. Хе..
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