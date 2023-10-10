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Дешам высказал мнение о спаде Мбаппе

10 Октября 2023 • 08:00 Комментировать

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о нынешнем состоянии звездного нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«В настоящий момент Килиан пребывает не в лучшей форме. По таким игрокам это сразу видно. Все, что он пережил в прошлом сезоне, весь этот ритм матчей через каждые три дня - оправдывают не самую хорошую форму Мбаппе. Впрочем, несмотря на эти трудности, Килиан продолжает улыбаться», - передает слова специалиста Goal.com.

Добавим, что в сентябре сборная Франции проведет два поединка. Сначала «трёхцветные» встретятся с Нидерландами, а затем – с Шотландией.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Дидье Дешам Килиан Мбаппе
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