Дешам высказал мнение о спаде Мбаппе

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о нынешнем состоянии звездного нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«В настоящий момент Килиан пребывает не в лучшей форме. По таким игрокам это сразу видно. Все, что он пережил в прошлом сезоне, весь этот ритм матчей через каждые три дня - оправдывают не самую хорошую форму Мбаппе. Впрочем, несмотря на эти трудности, Килиан продолжает улыбаться», - передает слова специалиста Goal.com.

Добавим, что в сентябре сборная Франции проведет два поединка. Сначала «трёхцветные» встретятся с Нидерландами, а затем – с Шотландией.