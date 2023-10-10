Лукеба заменил травмированного Дисаси в сборной Франции

Защитник «РБ Лейпцига» Костелло Лукеба получил дебютный вызов в основной состав сборной Франции на октябрьские матчи.

Игрок немецкого клуба заменил футболиста «Челси» Акселя Дисаси, получившего повреждение. Что интересно, защитник «синих» в понедельник, 9 октября, заменил другого травмированного футболиста, а именно Жюля Кунде из «Барселоны».

Лукеба был изначально вызван в молодёжный состав французской сборной, поэтому он уже находился на базе национальной команды.

В рамках октябрьского окна подопечные Дидье Дешама проведут отборочный матч Евро-2024 против Нидерландов, а также товарищескую встречу с Шотландией. На счету Костелло Лукеба 14 матчей в футболке молодёжной сборной Франции.