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Лукеба заменил травмированного Дисаси в сборной Франции

10 Октября 2023 • 03:22 Комментировать
Нидерланды
...
Франция
13.10 21:45

Защитник «РБ Лейпцига» Костелло Лукеба получил дебютный вызов в основной состав сборной Франции на октябрьские матчи.

Игрок немецкого клуба заменил футболиста «Челси» Акселя Дисаси, получившего повреждение. Что интересно, защитник «синих» в понедельник, 9 октября, заменил другого травмированного футболиста, а именно Жюля Кунде из «Барселоны».

Лукеба был изначально вызван в молодёжный состав французской сборной, поэтому он уже находился на базе национальной команды.

В рамках октябрьского окна подопечные Дидье Дешама проведут отборочный матч Евро-2024 против Нидерландов, а также товарищескую встречу с Шотландией. На счету Костелло Лукеба 14 матчей в футболке молодёжной сборной Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Аксель Дисаси Костелло Лукеба
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