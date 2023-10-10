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Чемпионат Европы по футболу 2024

Исак не поможет сборной Швеции в октябрьских матчах отбора Евро-2024.

10 Октября 2023 • 00:36 Комментировать

Нападающий «Ньюкасла» Александр Исак покинул расположение шведской национальной команды перед октябрьскими отборочными матчами чемпионата Европы - 2024.

Сообщается, что форвард приехал на сбор с травмой, полученной в воскресном матче чемпионата Англии против «Вест Хэма». Согласно информации от пресс-службы шведской федерации футбола, после осмотра медицинской бригады сборной стало ясно, что Александр Исак не сможет сыграть за национальную команду.

24-летний форвард провёл 42 матча в футболке сборной и забил десять голов. На октябрьском сборе кроме товарищеского матча против Молдовы шведы проведут отборочный матч с Бельгией.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швеции Александр Исак
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