Исак не поможет сборной Швеции в октябрьских матчах отбора Евро-2024.

Нападающий «Ньюкасла» Александр Исак покинул расположение шведской национальной команды перед октябрьскими отборочными матчами чемпионата Европы - 2024.

Сообщается, что форвард приехал на сбор с травмой, полученной в воскресном матче чемпионата Англии против «Вест Хэма». Согласно информации от пресс-службы шведской федерации футбола, после осмотра медицинской бригады сборной стало ясно, что Александр Исак не сможет сыграть за национальную команду.

24-летний форвард провёл 42 матча в футболке сборной и забил десять голов. На октябрьском сборе кроме товарищеского матча против Молдовы шведы проведут отборочный матч с Бельгией.