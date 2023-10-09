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Сака пропустит октябрьские матчи сборной Англии

09 Октября 2023 • 22:16 Комментировать
Англия
...
Италия
17.10 21:45

Игрок лондонского «Арсенала» Букайо Сака пропустит предстоящий сбор английской национальной команды.

По информации пресс-службы сборной, после обследования было принято решение отпустить полузащитника «канониров» в расположение клуба. Ранее из-за проблем с мышцами Сака пропустил принципиальный матч Премьер-лиги против «Манчестер Сити». Игрок получил травму в матче второго тура Лиги чемпионов против «Ланса».

В рамках октябрьского сбора сборная Англии проведёт товарищеский матч против австралийцев, а также важную встречу отбора Евро-2024 против Италии. В футболке национальной команды Сака провёл 30 матчей, забив 11 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Букайо Сака
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АНГЛИЯ ИТАЛИЯ
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