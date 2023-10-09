​Троссара заменили в сборной Бельгии

Полузащитник «Арсенала» Леандро Троссар не поможет сборной Бельгии в октябрьских матчах из-за полученной травмы. Как сообщает пресс-служба «красных дьяволов», Троссара в бельгийской национальной команде заменит Артур Вермирен из «Антверпена».

В октябре сборная Бельгии проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года. Сначала команда Доменико Тедеско сыграет на выезде против Австрии, а затем – дома против Швеции.

На текущий момент сборная Бельгии занимает первое место в своей отборочной группе.

Отметим, что чемпионат Европы в 2024 году примет Германия.