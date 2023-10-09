Агент Дркушича - о вызове игрока в сборную Словении: «Ваня поедет, несмотря на недавнюю травму»

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица высказался о вызове своего клиента в национальную сборную Словении.

«Ваня получил вызов в сборную Словении, и он туда поедет, несмотря на недавно перенесенную травму. Он выздоровел, чувствует себя хорошо и появится в расположении сборной», - приводит слова Ратковицы «Спорт-Экспресс».

Напомним, что словенцы в отборочных матчах на чемпионат Европы 2024 года сыграют против сборных Финляндии (14.10) и Северной Ирландии (17.10).

На счету 23-летнего футболиста две игры за национальную сборную, в которых он не смог отметиться результативными действиями.