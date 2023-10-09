Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Агент Дркушича - о вызове игрока в сборную Словении: «Ваня поедет, несмотря на недавнюю травму»

09 Октября 2023 • 12:34 Комментировать

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица высказался о вызове своего клиента в национальную сборную Словении.

«Ваня получил вызов в сборную Словении, и он туда поедет, несмотря на недавно перенесенную травму. Он выздоровел, чувствует себя хорошо и появится в расположении сборной», - приводит слова Ратковицы «Спорт-Экспресс».

Напомним, что словенцы в отборочных матчах на чемпионат Европы 2024 года сыграют против сборных Финляндии (14.10) и Северной Ирландии (17.10).

На счету 23-летнего футболиста две игры за национальную сборную, в которых он не смог отметиться результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Словении Ваня Дркушич Младен Ратковица
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Октября
13:31 · Англия. Премьер-лига
​Сака поедет в сборную Англии для оценки состояния
12:34 · Чемпионат Европы 2024
Агент Дркушича - о вызове игрока в сборную Словении: «Ваня поедет, несмотря на недавнюю травму»
08 Октября
23:42 · Чемпионат Европы 2024
​УЕФА принял решение по матчам в Израиле официально
22:09 · Чемпионат Европы 2024
​Тодибо заменил Салиба в сборной Франции
14:36 · Чемпионат Европы 2024
​Саутгейт высказался о вызове Хендерсона в сборную Англии
13:26 · Чемпионат Европы 2024
Жиру «стал вратарём» и в сборной Франции
02:02 · Чемпионат Европы 2024
​Матч Украина-Италия в ноябре может пройти в Леверкузене
06 Октября
21:43 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Италии огласила заявку на октябрьские матчи
21:34 · Испания. Ла Лига
Тренер сборной Испании сравнил Ямаля с Марадоной и Месси
17:51 · Чемпионат Европы 2024
Объявлен состав сборной Нидерландов на октябрьские матчи отбора Евро-2024 официально
14:43 · Чемпионат Европы 2024
​Роналду получил вызов в сборную Португалии 2
13:57 · Чемпионат Европы 2024
​Хуммельс вызван в сборную Германии после долгого перерыва
13:39 · Чемпионат Европы 2024
Севикян — о хейте из-за выбора сборной: «У меня нет никаких проблем»
13:39 · Чемпионат Европы 2024
Опубликован состав сборной Бельгии на октябрьские матчи отбора Евро-2024 официально
13:20 · Чемпионат Европы 2024
Мората и Ямаль - в заявке сборной Испании на матчи отбора Евро-2024
Все новости