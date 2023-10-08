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​УЕФА принял решение по матчам в Израиле официально

08 Октября 2023 • 23:42 Комментировать

В УЕФА отреагировали на боевые действия в Израиле. Все матчи турниров УЕФА, которые должны были пройти в Израиле в ближайшие несколько недель, перенесены. Новые даты будут определены позже.

В число перенесённых входит матч отбора на Евро-2024 между сборными Израиля и Швейцарии – он планировался на 12 октября.

В пресс-релизе УЕФА отмечает, что с учётом ситуации может быть перенесён и гостевой отборочный матч сборной Израиля против Косова, который должен состояться 15 октября. Решение на этот счёт будет принято в ближайшее время.  

Сборная Израиля сейчас занимает третье место в своей группе в отборе на Евро-2024. 

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Сборная Израиля УЕФА
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