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​Тодибо заменил Салиба в сборной Франции

08 Октября 2023 • 22:09 Комментировать

На сайте Федерации футбола Франции сообщается о замене в составе национальной команды. Вильям Салиба не сыграет за «трёхцветных» в октябре из-за травмы большого пальца правой ноги. Вместо него в команду был вызван Жан-Клер Тодибо из «Ниццы».

Салиба останется в расположении «Арсенала» для лечения этой хронической травмы. При этом в воскресенье защитник отыграл 90 минут в матче «канониров» против «Манчестер Сити» в Премьер-лиге (победа лондонцев 1:0).

Сборная Франции в октябре проведёт отборочный матч против Нидерландов и товарищеский матч против Шотландии. Игры пройдут 13 и 17 октября соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Сборная Франции Жан-Клер Тодибо Вильям Салиба
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