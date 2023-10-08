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​Саутгейт высказался о вызове Хендерсона в сборную Англии

08 Октября 2023 • 14:36 Комментировать

Полузащитник Джордан Хендерсон в летнее трансферное окно покинул «Ливерпуль» и перебрался в саудовский «Аль-Иттифак». Тем не менее, Хендерсон продолжает получать вызовы в сборную Англии. Рулевой «трёх львов» Гарет Саутгейт высказался на этот счёт.

«Его физические данные в порядке. В Саудовской Аравии игры не такие интенсивные, в том числе из-за жары. За матч у них бывает по две-три паузы на водопой – таков климат. Мы внимательно следим за Хендерсоном, как и за всеми остальными», - сказал Саутгейт журналистам.

В октябре сборная Англии проведёт товарищеский матч против Австралии и отборочный матч против Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Джордан Хендерсон Гарет Саутгейт
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