Жиру «стал вратарём» и в сборной Франции

В субботу вечером в чемпионате Италии встречались «Дженоа» и «Милан» (0:1). В концовке матча место в воротах «россонери» пришлось занять Оливье Жиру, поскольку Майк Меньян был удалён, а все замены Стефано Пиоли использовал. Жиру не пропустил и даже спас команду в одном из игровых эпизодов.

На страничке сборной Франции в социальных сетях Оливье Жиру в шутку был добавлен в список вратарей.

«Пришлось обновить список», - говорится в сообщении «трёхцветных».

В октябре сборная Франции проведёт отборочный матч против Нидерландов, а также товарищеский матч против Шотландии.