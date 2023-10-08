Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

​Матч Украина-Италия в ноябре может пройти в Леверкузене

08 Октября 2023 • 02:02 Комментировать
Украина
...
Италия
20.11 22:45

Свой последний матч в отборочном цикле к следующему чемпионату Европы сборной Италии предстоит провести двадцатого ноября с Украиной - причем на поле последней. Однако в силу понятных причин играть на Украине не получится - и потому УЕФА рассматривает различные варианты проведения номинально домашнего для Украины матча.

Как уточняет немецкое издание Bild, сейчас наиболее вероятным местом проведения матча выглядит Леверкузен, арена которого, BayArena, может принять до тридцати тысяч фанатов. Пока что Италия провела четыре матча и занимает второе место с семью очками. Украина также набрала семь очков, но за пять матчей.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Украины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УКРАИНА ИТАЛИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Октября
02:02 · Чемпионат Европы 2024
​Матч Украина-Италия в ноябре может пройти в Леверкузене
06 Октября
21:43 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Италии огласила заявку на октябрьские матчи
21:34 · Испания. Ла Лига
Тренер сборной Испании сравнил Ямаля с Марадоной и Месси
17:51 · Чемпионат Европы 2024
Объявлен состав сборной Нидерландов на октябрьские матчи отбора Евро-2024 официально
14:43 · Чемпионат Европы 2024
​Роналду получил вызов в сборную Португалии 2
13:57 · Чемпионат Европы 2024
​Хуммельс вызван в сборную Германии после долгого перерыва
13:39 · Чемпионат Европы 2024
Севикян — о хейте из-за выбора сборной: «У меня нет никаких проблем»
13:39 · Чемпионат Европы 2024
Опубликован состав сборной Бельгии на октябрьские матчи отбора Евро-2024 официально
13:20 · Чемпионат Европы 2024
Мората и Ямаль - в заявке сборной Испании на матчи отбора Евро-2024
11:43 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн вызвал 26 игроков в сборную Германии
05 Октября
21:39 · Чемпионат Европы 2024
​Нагельсманн хочет вернуть Хуммельса в сборную Германии
20:40 · Чемпионат Европы 2024
​Саутгейт хотел бы играть без ВАР
17:43 · Чемпионат Европы 2024
​Мбаппе вызвали в сборную Франции
17:27 · Чемпионат Европы 2024
​Беллингем и Магуайр вызваны в сборную Англии
04 Октября
10:51 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Жаль, что Байрамян не получил приглашение в сборную Армении»
Все новости