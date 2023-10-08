​Матч Украина-Италия в ноябре может пройти в Леверкузене

Свой последний матч в отборочном цикле к следующему чемпионату Европы сборной Италии предстоит провести двадцатого ноября с Украиной - причем на поле последней. Однако в силу понятных причин играть на Украине не получится - и потому УЕФА рассматривает различные варианты проведения номинально домашнего для Украины матча.

Как уточняет немецкое издание Bild, сейчас наиболее вероятным местом проведения матча выглядит Леверкузен, арена которого, BayArena, может принять до тридцати тысяч фанатов. Пока что Италия провела четыре матча и занимает второе место с семью очками. Украина также набрала семь очков, но за пять матчей.