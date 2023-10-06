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Сборная Италии огласила заявку на октябрьские матчи

06 Октября 2023 • 21:43 Комментировать
Италия
...
Мальта
14.10 21:45

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти назвал имена игроков, которые будут вызваны на предстоящие поединки.

14 октября «скуадра адзурра» проведёт домашнюю встречу со сборной Мальты, а тремя днями позднее сыграет на выезде против соперников из Англии. Оба матча пройдут в рамках отборочной стадии Евро-2024.

Вратари: Доннарумма, Мерет, Викарио, Проведель.

Защитники: Ачерби, Бастони, Бираги, Дармиан, ди Лоренцо, Димарко, Гатти, Манчини, Скальвини, Удоги.

Полузащитники: Барелла, Бонавентура, Кристанте, Фраттези, Локателли, Тонали.

Нападающие: Берарди, Кьеза, Кин, Распадори, Скамакка, Дзакканьи, Дзаньоло.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти
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ИТАЛИЯ МАЛЬТА
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