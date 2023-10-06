Сборная Италии огласила заявку на октябрьские матчи

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти назвал имена игроков, которые будут вызваны на предстоящие поединки.

14 октября «скуадра адзурра» проведёт домашнюю встречу со сборной Мальты, а тремя днями позднее сыграет на выезде против соперников из Англии. Оба матча пройдут в рамках отборочной стадии Евро-2024.

Вратари: Доннарумма, Мерет, Викарио, Проведель.

Защитники: Ачерби, Бастони, Бираги, Дармиан, ди Лоренцо, Димарко, Гатти, Манчини, Скальвини, Удоги.

Полузащитники: Барелла, Бонавентура, Кристанте, Фраттези, Локателли, Тонали.

Нападающие: Берарди, Кьеза, Кин, Распадори, Скамакка, Дзакканьи, Дзаньоло.