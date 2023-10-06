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​Роналду получил вызов в сборную Португалии

06 Октября 2023 • 14:43 Комментировать (2)

В пятницу был обнародован список футболистов, которые получили вызов в сборную Португалии на октябрьский сбор. Стоит отметить, что в списке присутствует звёздный нападающий Криштиану Роналду, представляющий саудовский «Аль-Наср».

Всего за сборную Португалии Роналду провёл 201 матч. В них нападающий записал на свой счёт 123 гола и 44 результативных паса на партнёров.

В октябре сборной Португалии предстоит провести два матча в отборе на чемпионат Европы – 2024. Сначала команда Роберто Мартинеса сыграет против Словакии (13 октября), а затем – против Боснии и Герцеговины (16 числа).

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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Комментарии (2)
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ингерман
06 Октября 2023 в 15:32
ай молодец кришти.. заслужил.. хе..
Alex1972
06 Октября 2023 в 15:19
Сначала к прокурору.. Вызов тоже будет.. Хе..
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