​Роналду получил вызов в сборную Португалии

В пятницу был обнародован список футболистов, которые получили вызов в сборную Португалии на октябрьский сбор. Стоит отметить, что в списке присутствует звёздный нападающий Криштиану Роналду, представляющий саудовский «Аль-Наср».

Всего за сборную Португалии Роналду провёл 201 матч. В них нападающий записал на свой счёт 123 гола и 44 результативных паса на партнёров.

В октябре сборной Португалии предстоит провести два матча в отборе на чемпионат Европы – 2024. Сначала команда Роберто Мартинеса сыграет против Словакии (13 октября), а затем – против Боснии и Герцеговины (16 числа).