​Хуммельс вызван в сборную Германии после долгого перерыва

В пятницу был обнародован список футболистов, которых Юлиан Нагельсманн вызвал в сборную Германии на октябрьский сбор. В списке оказался защитник Матс Хуммельс, выступающий на клубном уровне за дортмундскую «Боруссию».

Вызов Хуммельса обращает на себя внимание, ведь в последний раз он играл за сборную Германии ещё летом 2021 года на чемпионате Европы. С тех пор в ряды Бундестим защитник не вызывался.

Матсу Хуммельсу 34 года. В сезоне 2023/2024 защитник провёл восемь матчей, в которых забил два гола.

В октябре сборная Германии проведёт товарищеские матчи против США и Мексики. Игры пройдут 14 и 18 октября соответственно.