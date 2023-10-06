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Севикян — о хейте из-за выбора сборной: «У меня нет никаких проблем»

06 Октября 2023 • 13:39 Комментировать
Латвия
...
Армения
12.10 19:00

Нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян ответил на вопрос о критике в своей адрес после решения выступать за национальную команду Армении.

«Хейт из-за выбора сборной? У меня нет никаких проблем, все нормально. Сентябрьский сбор я пропустил, но на этот поеду», — приводит слова Севикяна портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний футболист появился на поле в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором пяти забитых мячей.

Предстоящий матч сборной Армении состоится 12 октября против Латвии. Игра шестого тура отборочного раунда чемпионата Европы – 2024 должна будет стартовать в 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении Эдгар Севикян Пари НН
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ЛАТВИЯ АРМЕНИЯ
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