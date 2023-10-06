Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с Доменико Тедеско опубликовал заявку на октябрьские матчи отбора на Евро-2024.

Вратари: Арно Бодар, Томас Камински, Матц Селс, Коэн Кастельс. Защитники: Амин Аль-Дахиль, Ваут Фас, Тимоти Кастань, Ян Вертонген, Артюр Теате, Зено Дебаст.

Полузащитники: Юри Тилеманс, Орель Мангала, Оливье Деман, Доди Лукебакио, Шарль де Кетеларе, Амаду Онана, Леандро Троссар, Мандела Кейта.

Нападающие: Янник Карраско, Жоан Бакайоко, Ромелу Лукаку, Жереми Доку, Миши Бачуайи, Луи Опенда.

В рамках октябрьского окна «красные дьяволы» встретятся со сборными Австрии и Швеции 13 и 16 октября. После пяти туров Бельгия ведёт в своей отборочной группе с 13 очками.