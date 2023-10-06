Мората и Ямаль - в заявке сборной Испании на матчи отбора Евро-2024

Тренерский штаб сборной Испании во главе с Луисом де ла Фуэнте определился с заявкой команды на предстоящие игры квалификационного раунда чемпионата Европы – 2024. В список включены 24 игрока.
Вратари: Унай Симон, Кепа Аррисабалага, Давид Райя.
Защитники: Дани Карвахаль, Давид Гарсия, Алекс Бальде, Пау Торрес, Робен ле Норман, Эмерик Лапорт, Фран Гарсия.
Полузащитники: Родри, Микель Мерино, Гави, Мартин Субименди, Фабиан Руис, Ойан Сансет.
Нападающие: Альваро Мората, Нико Уильямс, Хоселу, Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Йереми Пино, Микель Оярсабаль.
В октябре Испания сыграет против Шотландии и Норвегии.
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