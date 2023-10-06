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Нагельсманн вызвал 26 игроков в сборную Германии

06 Октября 2023 • 11:43 Комментировать

Новый рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсманн определился со списком футболистов, которых вызовет на ближайший тренировочный сбор национальной команды. Об этом сообщается в социальных сетях «бундестим».

Голкиперы: Бауманн, Лено, тер Штеген, Трапп.

Защитники: Госенс, Хуммельс, Раум, Рюдигер, Зюле, Та, Тшау.

Полузащитники: Андрих, Брандт, Фюрих, Горецка, Гросс, Гюндоган, Хофманн, Киммих, Мусиала, Сане, Вирц.

Нападающие: Бехренс, Фюллькруг, Хаверц, Мюллер.

Напомним, что в октябре сборная Германии сыграет два товарищеских матча – против Мексики и США.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юлиан Нагельсманн
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