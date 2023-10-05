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​Нагельсманн хочет вернуть Хуммельса в сборную Германии

05 Октября 2023 • 21:39 Комментировать

В сентябре должность главного тренера сборной Германии занял Юлиан Нагельсманн. Как сообщает издание Bild, молодой специалист планирует вернуть в команду защитника Матса Хуммельса.

В последний раз Хуммельс выступал за Бундестим летом 2021 года на чемпионате Европы.

Матсу Хуммельсу 34 года, на клубном уровне он выступает за дортмундскую «Боруссию». В сезоне 2023/2024 защитник провёл восемь матчей, в которых записал на свой счёт два гола.

В октябре сборная Германии проведёт товарищеские матчи против США и Мексики. Команда готовится к домашнему чемпионату Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Матс Хуммельс Юлиан Нагельсманн
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