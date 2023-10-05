Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

​Саутгейт хотел бы играть без ВАР

05 Октября 2023 • 20:40 Комментировать

Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о системе ВАР в футболе. По словам специалиста, он был бы не против, если бы ВАР не было.

«Мне это не нравится. Я думаю, нам следует просто принимать решения судей. Но я также знаю, что мы вряд ли вернёмся в мир, где в процессе принятия решений не будут использоваться технологии.

ВАР никогда не сможет решить все проблемы. Я не думаю, что есть какое-то решение, которое позволило бы нам этого достичь», - слова Саутгейта приведены на сайте Sky Sports.

Ранее был обнародован список игроков, вызванных в сборную Англии на октябрьский сбор.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт вар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
20:40 · Чемпионат Европы 2024
​Саутгейт хотел бы играть без ВАР
17:43 · Чемпионат Европы 2024
​Мбаппе вызвали в сборную Франции
17:27 · Чемпионат Европы 2024
​Беллингем и Магуайр вызваны в сборную Англии
04 Октября
10:51 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Жаль, что Байрамян не получил приглашение в сборную Армении»
02 Октября
22:44 · Чемпионат Европы 2024
Байрамян пропустит октябрьские матчи сборной Армении
27 Сентября
02:16 · Германия. Бундеслига
Бонуччи: «Моя цель – сыграть на Евро-2024»
26 Сентября
19:23 · Чемпионат Европы 2024
​Дзола: «Мы, итальянцы, должны довериться Спаллетти»
17:48 · Чемпионат Европы 2024
​Игроков «Зенита» и «Спартака» вызвали в сборную Сербии
15:20 · Чемпионат Европы 2024
​Крыховяк объявил об уходе из сборной Польши после 100 матчей
25 Сентября
16:59 · Россия. Премьер-лига
​Севикян оформил документы для игр за сборную Армении
15:05 · Россия. Премьер-лига
​Севикяна вызвали в сборную Армении – ранее он отказался играть за Россию
24 Сентября
23:33 · Германия. Бундеслига
​Маттеус прокомментировал назначение Нагельсманна наставником немецкой сборной
23 Сентября
21:33 · Германия. Бундеслига
Мюллер прокомментировал назначение Нагельсманна в сборную Германии
14:25 · Чемпионат Европы 2024
​Стало известно, кто может стать следующим тренером сборной Испании слухи
11:03 · Чемпионат Европы 2024
Нагучев объяснил, почему Нагельсманн не подходит сборной Германии
Все новости