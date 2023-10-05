​Саутгейт хотел бы играть без ВАР

Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о системе ВАР в футболе. По словам специалиста, он был бы не против, если бы ВАР не было.

«Мне это не нравится. Я думаю, нам следует просто принимать решения судей. Но я также знаю, что мы вряд ли вернёмся в мир, где в процессе принятия решений не будут использоваться технологии.

ВАР никогда не сможет решить все проблемы. Я не думаю, что есть какое-то решение, которое позволило бы нам этого достичь», - слова Саутгейта приведены на сайте Sky Sports.

Ранее был обнародован список игроков, вызванных в сборную Англии на октябрьский сбор.