​Мбаппе вызвали в сборную Франции

В четверг был обнародован список футболистов, которые получили вызов в сборную Франции на октябрьский сбор. Дидье Дешам решил вызвать в команду следующих игроков:

Ареола, Меньян, Самба – Клосс, Тео Эрнандес, Люка Эрнандес, Конате, Кунде, Павар, Салиба, Упамекано – Камавинга, Фофана, Камара, Рабио, Тчуамени – Коман, Дембеле, Жиру, Гризманн, Коло-Муани, Мбаппе, Маркус Тюрам.

Сборная Франции в октябре проведёт два матча: 13 числа в отборе на Евро-2024 «трёхцветные» сыграют против Нидерландов, а 17 числа французов ждёт товарищеский матч против Шотландии.