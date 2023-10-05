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​Беллингем и Магуайр вызваны в сборную Англии

05 Октября 2023 • 17:27 Комментировать

Сборная Англии опубликовала список футболистов, которые получили вызов на октябрьский сбор команды. Состав «трёх львов», выбранный Гаретом Саутейтом, выглядит так:

Джонстоун, Пикфорд, Ремсдейл – Колвилл, Данк, Гехи, Магуайр, Стоунс, Томори, Трипьер, Уокер – Александер-Арнольд, Беллингем, Галлахер, Хендерсон, Филлипс, Райс – Боуэн, Фоден, Грилиш, Кейн, Мэддисон, Нкетиа, Рэшфорд, Сака, Уоткинс.

В октябре сборная Англии проведёт товарищеский матч против Австралии, а также матч отбора на Евро-2024 против Италии. Игры пройдут 13 и 17 октября соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарри Магуайр Джуд Беллингем
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