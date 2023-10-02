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Байрамян пропустит октябрьские матчи сборной Армении

02 Октября 2023 • 22:44 Комментировать
Латвия
...
Армения
12.10 19:00

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян пропустит октябрьский сбор сборной Армении.

О пропуске предстоящего окна международных матчей сообщает Metaratings, однако причины отсутствия не разглашаются.

Ранее Байрамян пропустил сентябрьское окно, а теперь полузащитник не сыграет в матче отборочного этапа Евро-2024 против Латвии и в товарищеской встрече против Северной Македонии. В футболке сборной Армении, начиная с 2020 года, Байрамян провёл 22 матча и забил два гола.

После пяти туров подопечные Александра Петракова находятся на третьем месте в группе с Хорватией, Турцией, Уэльсом и Латвией с семью очками.

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Сборная Армении Хорен Байрамян
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