Байрамян пропустит октябрьские матчи сборной Армении

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян пропустит октябрьский сбор сборной Армении.

О пропуске предстоящего окна международных матчей сообщает Metaratings, однако причины отсутствия не разглашаются.

Ранее Байрамян пропустил сентябрьское окно, а теперь полузащитник не сыграет в матче отборочного этапа Евро-2024 против Латвии и в товарищеской встрече против Северной Македонии. В футболке сборной Армении, начиная с 2020 года, Байрамян провёл 22 матча и забил два гола.

После пяти туров подопечные Александра Петракова находятся на третьем месте в группе с Хорватией, Турцией, Уэльсом и Латвией с семью очками.