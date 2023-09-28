Роналду стал другим: его новая жизнь в Саудовской Аравии

В январе 2023 года Криштиану Роналду выбрал чемпионат Саудовской Аравии. Если тогда все были удивлены такому, то сегодня выбор в пользу Востока ни у кого не вызывает удивления. Именно Криштиану открыл дорогу на Восток. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как изменилась жизнь Роналду в Саудовской Аравии.

Январь 2022 года. Месяц, который должен был стать мечтой, а закончился кошмаром. Португалия на чемпионате мира вылетела от Марокко в четвертьфинале, уход из «Манчестер Юнайтед» – пожалуй, худший момент в жизни футболиста.

Счастливый христианин на Востоке

Бывший игрок «Спортинга», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса» нашёл убежище в своей семье и стал философствовать. После чемпионата мира он признавал, что много раз, когда ты на вершине, ты не осознаёшь реальности. Теперь он кажется более счастливым и наслаждается жизнью без давления и страданий.

Его переход в «Аль-Наср» дал ему то, что ему было нужно: играть для удовольствия и снова быть счастливым на том этапе своей карьеры, когда его характеристики на поле уже не такие, как 10 лет назад. Есть вещи, которые не меняются: он продолжает работать на максимуме, его тело по-прежнему реагирует, и он не потерял цель.

«Это другой человек»

Криштиану Роналду был одним из тех, кто редко ходил на пресс-конференции. Он, как правило, избегал контактов со СМИ. Всё изменилось: теперь он выступает в любой концентрации в Португалии, доступен в микст-зонах и общается с прессой.

Его ближайшее окружение говорит, что он изменился, это кто-то другой. Он очень близок со всеми и на поле стал примером для подражания. Роналду понял, что игра не всегда должна происходить через него. Он здесь, чтобы помогать и делать то, что у него получается лучше всего: забивать голы. Бывший игрок «Реала» испытывает новые ощущения в странах, которые он никогда не посещал, например, в Иране, где глава государства приветствовал его на матче чемпионов Азии.

Играет в своё удовольствие

Сейчас 38-летний португалец наслаждается жизнью без особого давления и стал ближе к людям. Это лучшее из всего, чего он достиг за свою 20-летнюю карьеру. Вы чувствуете себя хорошо и хотите двигаться вперёд, не думая о далёком будущем. Его главная цель — достичь 100%-ных результатов на Евро-2024, но те из нас, кто внимательно следил за ним, знают, что краем глаза он посматривает на чемпионат мира в США, Канаде и Мексике в 2026 году.