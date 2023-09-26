​Дзола: «Мы, итальянцы, должны довериться Спаллетти»

Новый наставник итальянской сборной Лучано Спаллетти не самым удачным образом дебютировал, но Джанфранко Дзола, бывший футболист национальной команды, считает, что общество должно выдать Спаллетти кредит доверия.

- Это важный момент для национальной сборной, мы все должны предоставить Спаллетти больше доверия и помощи. Мы должны растить качественную молодежь. Мы всегда так делали, и это работало. Все другие нации делают сейчас именно так, потому и обходят нас, - цитирует слова Дзолы pianetamilan.it.

Ранее Спаллетти тренировал итальянский «Наполи», приведя его к чемпионскому титулу.