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​Дзола: «Мы, итальянцы, должны довериться Спаллетти»

26 Сентября 2023 • 19:23 Комментировать

Новый наставник итальянской сборной Лучано Спаллетти не самым удачным образом дебютировал, но Джанфранко Дзола, бывший футболист национальной команды, считает, что общество должно выдать Спаллетти кредит доверия.

- Это важный момент для национальной сборной, мы все должны предоставить Спаллетти больше доверия и помощи. Мы должны растить качественную молодежь. Мы всегда так делали, и это работало. Все другие нации делают сейчас именно так, потому и обходят нас, - цитирует слова Дзолы pianetamilan.it.

Ранее Спаллетти тренировал итальянский «Наполи», приведя его к чемпионскому титулу.


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Евро-Футбол.Ру,
Джанфранко Дзола Сборная Италии Лучано Спаллетти
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