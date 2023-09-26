​Игроков «Зенита» и «Спартака» вызвали в сборную Сербии

Во вторник был обнародован состав сборной Сербии на сентябрьский сбор. Стоит отметить, что в списке есть два футболиста из клубов Российской премьер-лиги – защитники Страхинья Эракович и Срджан Бабич. Эти игроки представляют «Зенит» и «Спартак» соответственно, причём они перебрались в свои команды в летнее трансферное окно.

В следующем месяце сборная Сербии проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат Европы - 2024. 14 октября сербы сыграют против Венгрии на выезде, а 17 октября – против Черногории дома.

Добавим, что Евро-2024 пройдёт следующим летом в Германии.