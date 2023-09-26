​Крыховяк объявил об уходе из сборной Польши после 100 матчей

Полузащитник Гжегож Крыховяк объявил о завершении международной карьеры. В своей публикации 33-летний футболист подчеркнул, что для чего было честью выступать за сборную Польши. Крыховяк поблагодарил свою семью, болельщиков, тренеров и футболистов, с которыми он пересекался в национальной команде.

Всего за сборную Польши Гжегож Крыховяк провёл 100 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт пять голов и шесть результативных передач на партнёров. Теперь поляк сосредоточится на выступлениях за клуб.

Отметим, что в летнее трансферное окно Крыховяк перешёл в саудовский клуб «Абха». Ранее поляк поиграл в России за «Локомотив» и «Краснодар».