Зинедин Зидан уже больше двух лет находится без тренерской работы. В последнее время слухи снова стали связывать француза с «Манчестер Юнайтед», однако TodoFichajes рассказывает о том, что Зидан до сих пор ждёт возможности возглавить сборную Франции. Именно национальную команду родной страны хочет тренировать 51-летний специалист.

По данным источника, в настоящий момент Зидан хочет дождаться завершения чемпионата Европы – 2024, а уже затем оценить ситуацию по новой.

Многие ожидали, что Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после чемпионата мира – 2022, однако после попадания в финал второго мундиаля кряду контракт с Дидье Дешамом был продлён. В теории тренер в сборной Франции может смениться следующим летом, если результат команды на Евро-2024 будет неудовлетворительным.

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