Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
600 € Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

​Зидан решил, какую команду хочет тренировать слухи

25 Сентября 2023 • 18:33 Комментировать

Зинедин Зидан уже больше двух лет находится без тренерской работы. В последнее время слухи снова стали связывать француза с «Манчестер Юнайтед», однако TodoFichajes рассказывает о том, что Зидан до сих пор ждёт возможности возглавить сборную Франции. Именно национальную команду родной страны хочет тренировать 51-летний специалист.

По данным источника, в настоящий момент Зидан хочет дождаться завершения чемпионата Европы – 2024, а уже затем оценить ситуацию по новой.

Многие ожидали, что Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после чемпионата мира – 2022, однако после попадания в финал второго мундиаля кряду контракт с Дидье Дешамом был продлён. В теории тренер в сборной Франции может смениться следующим летом, если результат команды на Евро-2024 будет неудовлетворительным.

 ​Зидан может получить работу в топ-клубе АПЛ

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Зинедин Зидан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
600 € Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Сентября
16:59 · Россия. Премьер-лига
​Севикян оформил документы для игр за сборную Армении
15:05 · Россия. Премьер-лига
​Севикяна вызвали в сборную Армении – ранее он отказался играть за Россию
24 Сентября
23:33 · Германия. Бундеслига
​Маттеус прокомментировал назначение Нагельсманна наставником немецкой сборной
23 Сентября
21:33 · Германия. Бундеслига
Мюллер прокомментировал назначение Нагельсманна в сборную Германии
14:25 · Чемпионат Европы 2024
​Стало известно, кто может стать следующим тренером сборной Испании слухи
11:03 · Чемпионат Европы 2024
Нагучев объяснил, почему Нагельсманн не подходит сборной Германии
01:57 · Чемпионат Европы 2024
​Нагельсманн - второй самый молодой наставник немецкой сборной
22 Сентября
20:13 · Чемпионат Европы 2024
​Клопп был главным кандидатом на пост тренера сборной Германии слухи
17:50 · Россия. Премьер-лига
​Спартаковец Мартинс высказался о прогрессе сборной Люксембурга
17:39 · Чемпионат Европы 2024
​Тухель отреагировал на назначение Нагельсманна в сборной Германии
14:46 · Чемпионат Европы 2024
​Нагельсманн: «У нас не будет 14 разных схем»
14:40 · Чемпионат Европы 2024
​Уткин высказался о перспективах Нагельсманна в сборной Германии
14:36 · Чемпионат Европы 2024
​Нагельсманн дал комментарий о сокращении зарплаты
14:19 · Чемпионат Европы 2024
​Нагельсманн рассказал, кто будет капитаном сборной Германии
14:10 · Чемпионат Европы 2024
​Нагельсманн высказался о сроке своего контракта
Все новости