Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

​Стало известно, кто может стать следующим тренером сборной Испании слухи

23 Сентября 2023 • 14:25 Комментировать

Сборная Испании занимает второе место в своей группе в отборе на Евро-2024. Как сообщает TodoFichaes, в настоящий момент в Королевской испанской футбольной федерации наблюдаются разногласия и беспорядки. Нет гарантии, что Луис де ла Фуэнте не покинет пост рулевого испанской сборной в обозримом будущем.

По данным источника, в случае смены рулевого первым вариантом для испанской федерации будет Марселино. Этот специалист на днях покинул «Марсель», причём расставание произошло не по спортивным причинам.  У руля французского клуба Марселино провёл всего лишь семь официальных матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Марселино Гарсия Тораль Луис де ла Фуэнте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Сентября
14:25 · Чемпионат Европы 2024
​Стало известно, кто может стать следующим тренером сборной Испании слухи
11:03 · Чемпионат Европы 2024
Нагучев объяснил, почему Нагельсманн не подходит сборной Германии
01:57 · Чемпионат Европы 2024
​Нагельсманн - второй самый молодой наставник немецкой сборной
22 Сентября
20:13 · Чемпионат Европы 2024
​Клопп был главным кандидатом на пост тренера сборной Германии слухи
17:50 · Россия. Премьер-лига
​Спартаковец Мартинс высказался о прогрессе сборной Люксембурга
17:39 · Чемпионат Европы 2024
​Тухель отреагировал на назначение Нагельсманна в сборной Германии
14:46 · Чемпионат Европы 2024
​Нагельсманн: «У нас не будет 14 разных схем»
14:40 · Чемпионат Европы 2024
​Уткин высказался о перспективах Нагельсманна в сборной Германии
14:36 · Чемпионат Европы 2024
​Нагельсманн дал комментарий о сокращении зарплаты
14:19 · Чемпионат Европы 2024
​Нагельсманн рассказал, кто будет капитаном сборной Германии
14:10 · Чемпионат Европы 2024
​Нагельсманн высказался о сроке своего контракта
13:58 · Чемпионат Европы 2024
​Нагельсманн назвал свою цель в сборной Германии
21 Сентября
19:45 · Чемпионат Европы 2024
Монтелла — новый главный тренер сборной Турции официально
16:57 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн возглавит сборную Германии на днях
16:09 · Чемпионат Европы 2024
​УЕФА наказал Украину за расизм
Все новости