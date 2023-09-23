Сборная Испании занимает второе место в своей группе в отборе на Евро-2024. Как сообщает TodoFichaes, в настоящий момент в Королевской испанской футбольной федерации наблюдаются разногласия и беспорядки. Нет гарантии, что Луис де ла Фуэнте не покинет пост рулевого испанской сборной в обозримом будущем.

По данным источника, в случае смены рулевого первым вариантом для испанской федерации будет Марселино. Этот специалист на днях покинул «Марсель», причём расставание произошло не по спортивным причинам. У руля французского клуба Марселино провёл всего лишь семь официальных матчей.