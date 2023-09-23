Нагучев объяснил, почему Нагельсманн не подходит сборной Германии

Футбольный комментатор Роман Нагучев прокомментировал назначение бывшего главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна на пост наставника сборной Германии.

«Когда смотришь на эту истерию, понимаешь, что тренера выбирают по принципу «кто в последний раз был ничего.

Нагельсманн — системный тренер, ему нужна команда в постоянном подчинении, нужна ежедневная работа с командой», — приводит слова Нагучева «Матч ТВ».

Ранее сборная Германии уволила с должности главного тренера Ханса-Дитера Флика. Новым рулевым национальной команды стал 36-летний Нагельсманн.

Ближайший свой матч Германия проведет 14 октября. В этот день немцы сыграют контрольный поединок со сборной США.