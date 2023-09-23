​Нагельсманн - второй самый молодой наставник немецкой сборной

Сборная Германии обрела нового тренера, им стал Юлиан Нагельсманн - человек, который при достаточно странных обстоятельствах расстался с мюнхенской «Баварией» минувшей весной. Именно Нагельсманн теперь поведет сборную Германии к участию в домашнем чемпионате Европы, на который после последних провалов в Германии возлагают большие надежды.

Как оказалось, Нагельсманн - второй по молодости наставник немецкой сборной, ему сейчас 36 лет. Лишь Отто Нерц в 1926 году возглавил сборную страны в еще более молодом возрасте - в 34 года и десять дней. Он руководил немецкой командой до 1936 года.