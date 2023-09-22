В пятницу Немецкий футбольный союз объявил о назначении Юлиана Нагельсманна на должность главного тренера сборной Германии. Нагельсманн заключил контракт, который рассчитан до конца июля 2024 года.

Как сообщает The Times, кандидатом номер один для Немецкого футбольного союза был Юрген Клопп, который с октября 2015 года работает в «Ливерпуле». Впрочем, Клопп от предложения отказался, и только тогда DFB переключился на Нагельсманна. Этого специалиста в марте отправила в отставку «Бавария», но контракт продолжал действовать.

Как известно, следующим летом сборная Германии выступит на домашнем чемпионате Европы.