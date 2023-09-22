​Тухель отреагировал на назначение Нагельсманна в сборной Германии

Юлиан Нагельсманн стал новым главным тренером сборной Германии. Комментарий на этот счёт дал рулевой «Баварии» Томас Тухель.

«Разумеется, что Юлиан – топ-тренер. У сборной Германии и раньше был топ-тренер, мы все должны сохранять уважение друг к другу. Я был уверен, что под руководством Флика сборная провела бы хороший домашний Евро. Так будет и с Юлианом», - сказал Тухель журналистам на пресс-конференции.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт в июне-июле 2024 года. Контракт, который подписал Нагельсманн с Немецким футбольным союзом, рассчитан как раз до конца июля следующего года.

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