​Нагельсманн: «У нас не будет 14 разных схем»

Новоиспечённый главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн на пресс-коференции получил вопрос о своей футбольной философии.

«Простота – хорошее ключевое слово. У нас есть идея, которую мы хотим донести, но она не должна быть настолько сложной, чтобы её нельзя было реализовать. Мы также должны подготовиться к Евро так, чтобы быть в состоянии реагировать на определённые вещи. У нас не будет 14 разных схем, но мы должны уметь реагировать», - сказал Нагельсманн.

Напомним, что Юлиан Нагельсманн заключил с Немецким футбольным союзом контракт, который рассчитан до конца июля 2024 года.