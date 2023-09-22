​Уткин высказался о перспективах Нагельсманна в сборной Германии

Юлиан Нагельсманн был назначен главным тренером сборной Германии. Комментарий на этот счёт дал известный журналист Василий Уткин.

По словам Уткина, клубный футбол для Нагельсманна не пропадёт, а если даже и пропадёт, то это будет означать, что так и было нужно.

«Мне кажется, что если Нагельсманн справится, и сборная Германии достойно выступит на домашнем Евро, он прокачает тем самым важнейший скилл - работать под колоссальным напряжением и ответственностью. Нагельсманн ведь пока не топ-тренер, он всё ещё подаёт надежды», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

По мнению Уткина, если Нагельсманн выдержит в сборной Германии, то после этого перед ним будет открыта дорога в лучшие европейские клубы.

Сборная Германии под руководством Юлиана Нагельсманна летом 2024 года выступит на домашнем чемпионате Европы.