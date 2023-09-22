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​Нагельсманн дал комментарий о сокращении зарплаты

22 Сентября 2023 • 14:36 Комментировать

Юлиан Нагельсманн стал новым главным тренером сборной Германии. Молодой специалист согласился пойти на сокращение зарплаты и работать (его контракт с «Баварией» после мартовской отставки продолжал действовать). На пресс-конференции Нагельсманн получил вопрос на этот счёт.

«Я не хочу никаких лавров за это. Я также не хочу читать хвалебные слова в прессе. Я просто счастлив, что могу выполнять свою работу. Я думаю только о работе и о пути к предстоящему турниру», - сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

В июне-июле 2024 года сборная Германии выступит на домашнем чемпионате Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юлиан Нагельсманн
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