​Нагельсманн рассказал, кто будет капитаном сборной Германии

Новоиспечённый главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн не планирует менять капитана команды. По словам молодого специалиста, повязку сохранит полузащитник Илкай Гюндоган.

«Я оставлю всё как есть. Я полностью уверен в Илкае – и как в футболисте, и как в человеке. Я думаю, что решение дать ему повязку было правильным. Я уже общался с ним на эту тему и всё ему сказал», - высказался Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, что Юлиан Нагельсманн подписал с Немецким футбольным союзом контракт до конца июля 2024 года. Следующим летом сборная Германии выступит на домашнем чемпионате Европы.