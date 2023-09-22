​Нагельсманн высказался о сроке своего контракта

В пятницу было объявлено о назначении Юлиана Нагельсманна на должность тренера сборной Германии. Контракт специалиста краткосрочный – он рассчитан до конца июля 2024 года. Нагельсманн дал комментарий на этот счёт.

«Для меня очень важно, чтобы основное внимание было сосредоточено на Евро. Мы хотим провести хороший домашний турнир. Вторым важным моментом является доверие. Возьмите мой пример – у меня был длительный контракт с «Баварией», и что? Доверие должна создавать работа, а не бумага. Если мы успешно выступим на домашнем турнире, то с моей стороны ничего не исключено. А то, что прописано в контракте, не всегда применимо. Я недавно испытал это», - сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт в июне-июле 2024 года.