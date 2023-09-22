​Нагельсманн назвал свою цель в сборной Германии

Новым главным тренером сборной Германии стал Юлиан Нагельсманн. На первой пресс-конференции после назначения молодой специалист высказался о своей цели.

«Переговоры прошли очень хорошо, меня не пришлось убеждать. У нас есть цель – хорошо выступить на чемпионате Европы. Это отличная мотивация и вызов. За нами стоит вся нация. Мы хотим играть в определённый футбол, имея идею. Мы стремимся показывать привлекательный футбол, который будет нравиться болельщикам не только с точки зрения результатов», - сказал Нагельсманн журналистам.

В июне-июле сборная Германии выступит на домашнем Евро-2024.