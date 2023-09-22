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Сборная Германии назначила нового главного тренера официально

22 Сентября 2023 • 12:45 Комментировать

Стал известен новый главный тренер национальной команды Германии. Как информирует пресс-служба немецкого футбольного союза, этот пост занял бывший рулевой мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

36-летний специалист заключил с «бундестим» трудовое соглашение, которое рассчитано до конца июля следующего года.

У руля сборной Германии Нагельсманн сменил Ханса-Дитера Флика, которого отправили в отставку после череды провальных результатов в товарищеских матчах.

Напомним, что Германия является хозяйкой грядущего чемпионата Европы 2024 года.

Клопп высказался о назначении Нагельсманна в сборную Германии

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юлиан Нагельсманн
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