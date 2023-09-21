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Монтелла — новый главный тренер сборной Турции официально

21 Сентября 2023 • 19:45 Комментировать
Хорватия
...
Турция
12.10 21:45

Итальянский специалист Винченцо Монтелла стал новым главным тренером сборной Турции. Об этом сообщила пресс-служба турецкой футбольной федерации. Трудовой договор с Монтеллой подписан на три года.

Напомним, ранее пост наставника турецкой сборной покинул Штефан Кунца, который руководил национальной командой с сентября 2021 года.

Последним местом работы 49-летнего Монтеллы был турецкий клуб «Адана Демирспор».

Дебют итальянца на посту главного тренера сборной Турции состоится 12 октября. В этот день его команда встретится с Хорватией в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Турции Винченцо Монтелла
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ХОРВАТИЯ ТУРЦИЯ
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