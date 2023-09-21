Итальянский специалист Винченцо Монтелла стал новым главным тренером сборной Турции. Об этом сообщила пресс-служба турецкой футбольной федерации. Трудовой договор с Монтеллой подписан на три года.

Напомним, ранее пост наставника турецкой сборной покинул Штефан Кунца, который руководил национальной командой с сентября 2021 года.

Последним местом работы 49-летнего Монтеллы был турецкий клуб «Адана Демирспор».

Дебют итальянца на посту главного тренера сборной Турции состоится 12 октября. В этот день его команда встретится с Хорватией в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2024.