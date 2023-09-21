Нагельсманн возглавит сборную Германии на днях

Юлиан Нагельсманн максимально близок к тому, чтобы получить должность главного тренера сборной Германии. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Немецкий футбольный союз достиг принципиального соглашения с Нагельсманном по контракту и зарплате. 36-летний специалист возглавит Бундестим на днях.

Напомним, что Юлиан Нагельсманн находится без работы с конца марта после отставки в «Баварии».

Сборная Германии сейчас готовится к домашнему чемпионату Европы. После серии плохих результатов в товарищеских матчах в отставку был отправлен Ханс-Дитер Флик.