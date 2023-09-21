​УЕФА наказал Украину за расизм

УЕФА рассмотрел поведение болельщиков сборной Украины на сентябрьских отборочных матчах против Англии (ничья 1:1) и Италии (поражение 1:2). По итогу УЕФА вынес ряд решений:

Украинская ассоциация футбола (УАФ) оштрафована на 20 тысяч евро за расистское поведение фанатов. Следующий домашний матч сборная Украины проведёт при частично закрытом стадионе. Также УАФ запретили продавать билеты на следующий гостевой поединок национальной команды.

Ещё на 5 тысяч евро УАФ оштрафовали за использование фанатами пиротехники, а ещё на 8 тысяч евро – за блокирование общественных мест на стадионе.