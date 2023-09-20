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Чемпионат Европы по футболу 2024

Тренер сборной Хорватии уверен, что Перишич сыграет на Евро-2024

20 Сентября 2023 • 17:29 Комментировать

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отреагировал на серьёзную травму полузащитника «Тоттенхэма» Ивана Перишича.

Ранее стало известно, что 34-летний хорват повредил крестообразную связку колена и выбыл на длительный срок.

«Не сомневаюсь, что Перишич сыграет на чемпионате Европы в следующем году. Мы должны выйти туда ради Ивана. Сейчас я не могу представить нашу команду без него», — приводит слова тренера пресс-служба хорватской сборной.

Перишич провел 129 матчей за национальную команду, в которых забил 33 мяча и записал на свой счет 30 результативных передач.

Чемпионат Европы – 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сборная Хорватии Иван Перишич Златко Далич
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